Новообращенный афроамериканский еврей объявил голодовку за израильское гражданство

Новообращенный афроамериканский еврей Бен Моше заявил в четверг, что решил объявить голодовку в знак протеста против продолжающейся дискриминации, которой он подвергался со стороны правительства Израиля.

Дэвид Бен Моше, новообращенный еврей и афроамериканец по происхождению, в четверг начал голодовку перед зданием Министерства внутренних дел в центре Иерусалима, требуя выдать ему израильское гражданство.

По заявлению СМИ, Бен Моше живет в Израиле уже более четырех лет. Он женат на израильтянке, имеет двоих детей и много лет борется с Министерством внутренних дел за получение израильского гражданства.

На данный момент ему отказывают в гражданстве по разным причинам, которые, по его словам, не соответствуют требованиям израильского законодательства.

В качестве последнего средства Бен Моше заявил в четверг, что решил объявить голодовку в знак протеста против продолжающейся дискриминации, которой он подвергался со стороны правительства Израиля.

«Теперь я немедленно требую свой teudat oleh (карту иммигранта)», — сказал он.

«Я официально объявляю голодовку и намерен оставаться перед министерством до тех пор, пока моя просьба не будет удовлетворена и у меня в руках не будет teudat oleh».

В соответствии с Законом о возвращении евреям, которые просят израильское гражданство, может быть отказано, если у них есть судимость.

Именно это произошло в ноябре 2020 года, когда Управление по вопросам народонаселения и иммиграции МВД отклонило запрос Бена Моше на получение гражданства, так как он провел два года в американской тюрьме.

В отказе отмечалось его прошлая судимость и то, что он не провел девять месяцев с сообществом, в которое он обратился после завершения своего обращения, что является техническим требованием, которое обычно не соблюдается.

В ответ на запрос Управление по делам народонаселения и иммиграции заявило: «Субъект является американским гражданином, который подал запрос на получение статуса в связи с обращением и потому, что он находится в Израиле. После ознакомления с делом и подробностями ему сказали, что по хорошо известным ему причинам ему не может быть предоставлен постоянный статус в Израиле, а только временное разрешение, которое уже было предоставлено».

Напомним, ранее Курсор писал о том, что фермеры Израиля перекрыли 90 шоссе в знак протеста из-за отмены пошлин на фрукты и овощи.

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