Новые антиправительственные протесты: демонстранты озвучили планы

В субботу вечером в сотнях мест по всей стране вновь пройдут демонстрации против судебной реформы.

Десятки тысяч израильтян вечером в субботу, 25 февраля, примут участие в массовых демонстрациях против судебной системы.

Об этом сообщает портал Детали.

Отмечается, что главная демонстрация состоится в Тель-Авиве и начнется в 18:00 на площади Дизенгоф с шествия к комплексу на улице Каплан. В ней примут участие, в частности, экс-министр Лимор Ливнат и профессор Юваль Ноах Харари. Демонстрация откроется исполнением песни «У меня нет другой страны».

«Демонстрации пройдут также в Иерусалиме, Хайфе, Беэр-Шеве, Ашдоде, Нетании, Кфар-Сабе, Герцлии и Бейт-Шемеше. Впервые акция протеста состоится в Бат-Яме. Демонстрации правых организаций, выступающих за компромисс в реформе, пройдут в Эфрате и Гиват-Шмуэле», — говорится в сообщении.

«Израиль не станет диктатурой благодаря сотням тысяч людей, которые неделю за неделей выходят на борьбу за страну и ценности Декларации независимости. Перед лицом подстрекательства и лжи со стороны семьи Нетаниягу весь народ поднимется на решительную борьбу за общую основу для всех нас, ценности Декларации независимости и израильской демократии», — заявили организаторы протестов.

Ранее Курсор сообщал, что в субботу, 14 января, в Тель-Авиве десятки тысяч людей с флагами и зонтами собрались на площади Габима, чтобы выразить протест против планов правительства Нетаниягу по реализации судебной реформы. Более тысячи полицейских были стянуты в центральные районы Тель-Авива, улицы вокруг площади Габима были перекрыты. Центральные телеканалы вели прямые трансляции митинга.

До этого Курсор писал, что Израиль захлестнут массовые протесты: организаторы рассказали, к чему готовиться.

Также мы информировали о том, что полиция дала разрешение на проведение в субботу, 14 января, демонстрации в Тель-Авиве против судебной реформы. Соответствующий документ подписал командующий округом Тель-Авива суперинтендант Амихай Ашад.

При этом он отметил, что одним из условий проведения демонстрации является обязательство организаторов не допустить массового шествия. Также отмечается, что «запрещено выходить на дорогу, блокировать перекрестки или создавать какие-либо помехи для движения во время демонстрации».

Кроме того мы писали о том, что после многочисленных обращений к главе Моссада и после консультации с юрисконсультом организации было решено разрешить сотрудникам, выступающим против судебной реформы, участвовать в демонстрациях.