Новые подробности появились в деле женщин-солдат ЦАХАЛа

Одна из женщин-солдат ЦАХАЛа, которых подозревают в интимных отношениях с палестинским заключенным, утверждает, что террорист шантажировал ее.
Об этом сообщает Israel National News.
Отмечается, что на телефонах как военной, так и заключенного были обнаружены "ласковые" сообщения, в которых, среди прочего, было написано "моя жизнь" - распространенное выражение нежности в Израиле.
«Он заставил меня написать «моя жизнь». Отношения не были сексуальными, а скорее напоминали флирт», - рассказала военная.
По ее словам, заключенному удалось получить ее номер телефона.
"Он доминирующий заключенный в тюрьме. Я почувствовала угрозу. Все знали, что у него есть смартфон, и закрывали на это глаза. Он угрожал мне и говорил: «Если ты не сделаешь то, что я тебе говорю, я расскажу, что у нас есть отношения», - поведала солдат ЦАХАЛа.
Согласно данным издания, есть подозрение, что другие женщины-надзиратели знали об этих отношениях и не сообщили об этом начальству. Также было проверено, контактировал ли заключенный с другими женщинами-охранниками.
Напомним, пять женщин-охранников, проходящих обязательную военную службу, подозреваются в интимных отношениях с палестинским заключенным. При этом по крайней мере одна из них подозревается в сексуальных отношениях по обоюдному согласию.
Как сообщал Курсор, начальник штаба Герци Халеви написал профессиональное заключение против введения женщин в элитные подразделения ЦАХАЛа. С этими письменными показаниями он обратился в Верховный суд в рамках подготовки к решению об интеграции женщин-комбатантов, в том числе, в некоторые подразделения бронетанкового корпуса.
«С этим экспериментом следует подождать значительный период времени, в течение которого мы извлечем важные уроки из опыта специальных подразделений и пехоты», - отметил начальник штаба.
Ранее Курсор писал о том, что девушка-солдат ЦАХАЛа, которая не захотела раскрывать свою личность, сообщила о том, что ее изнасиловал палестинский заключенный, когда она работала.