Новые подробности появились в деле женщин-солдат ЦАХАЛа

Пять женщин-военных в течение недели будут вызваны на допрос в отделение тюремных расследований в спецподразделение полиции «Лахав 433».

Одна из женщин-солдат ЦАХАЛа, которых подозревают в интимных отношениях с палестинским заключенным, утверждает, что террорист шантажировал ее.

Об этом сообщает Israel National News.

Отмечается, что на телефонах как военной, так и заключенного были обнаружены "ласковые" сообщения, в которых, среди прочего, было написано "моя жизнь" - распространенное выражение нежности в Израиле.

«Он заставил меня написать «моя жизнь». Отношения не были сексуальными, а скорее напоминали флирт», - рассказала военная.

По ее словам, заключенному удалось получить ее номер телефона.

"Он доминирующий заключенный в тюрьме. Я почувствовала угрозу. Все знали, что у него есть смартфон, и закрывали на это глаза. Он угрожал мне и говорил: «Если ты не сделаешь то, что я тебе говорю, я расскажу, что у нас есть отношения», - поведала солдат ЦАХАЛа.

Согласно данным издания, есть подозрение, что другие женщины-надзиратели знали об этих отношениях и не сообщили об этом начальству. Также было проверено, контактировал ли заключенный с другими женщинами-охранниками.

Напомним, пять женщин-охранников, проходящих обязательную военную службу, подозреваются в интимных отношениях с палестинским заключенным. При этом по крайней мере одна из них подозревается в сексуальных отношениях по обоюдному согласию.

Как сообщал Курсор, начальник штаба Герци Халеви написал профессиональное заключение против введения женщин в элитные подразделения ЦАХАЛа. С этими письменными показаниями он обратился в Верховный суд в рамках подготовки к решению об интеграции женщин-комбатантов, в том числе, в некоторые подразделения бронетанкового корпуса.

«С этим экспериментом следует подождать значительный период времени, в течение которого мы извлечем важные уроки из опыта специальных подразделений и пехоты», - отметил начальник штаба.

Ранее Курсор писал о том, что девушка-солдат ЦАХАЛа, которая не захотела раскрывать свою личность, сообщила о том, что ее изнасиловал палестинский заключенный, когда она работала.