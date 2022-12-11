Новый иранский авиамаршрут в Бейрут вызывает обеспокоенность в Израиле — СМИ

Самолеты могут использоваться для доставки секретного оборудования и оружия террористов.

Иранская авиакомпания Meraj Airlines начала выполнять прямые рейсы из Ирана в столицу Ливана, Бейрут.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

Представители министерства обороны Израиля выразили обеспокоенность тем, что эти самолеты будут использоваться для доставки секретного оборудования и оружия террористической организации «Хизбалла».

В отчете сказано, иранские авиакомпании Mahan Air и Iran Air выполняют рейсы между Ираном и Ливаном, но новый маршрут может указывать на новую попытку Ирана и «Хизбаллы» доставить оружие в Ливан. Meraj Airlines также летает в международный аэропорт Дамаска.

Ранее стало известно о том, что Израиль предупредил Ливан о бомбардировках аэропорта Бейрута, если правительство позволит Тегерану пользоваться объектом для доставки оружия «Хизбалле». Речь идет о «жестких военных ударах».

Журналисты пишут, что предупреждение было сделано в ответ на сообщения СМИ, согласно которым Иран намерен пользоваться аэропортом как новым коридором для оружейной контрабанды. По информации источников в Тель-Авиве, Израиль ведет расследование попытки Ирана переправки оружия «Хизбалле» гражданскими рейсами, которые приземляются в аэропорту Бейрута.

Утверждается о неудавшихся иранских поставках «Хизбалле» через аэропорт Дамаска, потому что Израиль неоднократно бомбил этот объект, вследствие чего он был отключен и для других целей. Глава «Хизбаллы» Хасан Насралла провел встречу с президентом Сирии Башаром Асадом несколько недель назад в Дамаске для обсуждения трудностей Ирана с поставками оружия перед лицом израильских воздушных ударов.

Ранее стало известно, что еще одна страна G20 ввела санкции против Ирана и россии.

«Курсор» сообщал, что «Хизбалла» переправляет в Ливан сотни единиц химического оружия.

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