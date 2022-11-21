Хизбалла переправляет в Ливан сотни единиц химического оружия — отчет

Сообщается, что «Хизбалла» хранит сотни ракет с токсичным химическим грузом на складе в Эль-Кусейре, недалеко от ливано-сирийской границы.

Саудовская новостная служба Al-Hadath сообщает, что ракеты включают 110 ракет «Фаджр» и более 300 ракет «Фатех», и все они несут тионилхлорид, токсичный химикат. Оружие и другое оборудование было перевезено из Сирийского научно-исследовательского центра (Syrian Scientific Studies and Research Center (SSRC) в Масиафе в Аль-Кусейр почти две недели назад.

Источники сообщили Al-Hadath, что специалисты из Северной Кореи ввели токсичные химические вещества в ракеты под наблюдением гражданина Ирана и эксперта, специализирующегося на химическом оружии, по имени Касем Абдулла Массудян. Согласно отчету, подразделение 2250 КСИР отвечало за транспортировку ракет в Аль-Кусайр, а оперативник КСИР по имени Абд аль-Илах Багери, также известный как Хадж Садик, руководил перемещением.

Саудовский новостной канал добавил, что ракеты временно хранятся в Эль-Кусайре и будут перемещены в район Бинт-Джебейл провинции Набатия в Ливане рядом с базой, принадлежащей ВСООНЛ.

В прошлом Израиль действовал против сирийских объектов химического оружия, включая объект SSRC в Масиафе. Предполагаемые израильские авиаудары были нанесены по объектам вблизи Масиафа в августе, по сообщениям, они поразили SSRC.

В сентябре министр обороны Бени Ганц обнародовал карту, показывающую более 10 различных объектов, используемых Ираном для производства передовых ракет и оружия для своих доверенных лиц в SSRC в Масиафе.

В 2021 году The Washington Post сообщила, что предполагаемые израильские авиаудары были нанесены по трем объектам химического оружия в Сирии, в том числе по объекту в Масиафе.

В субботу утром предполагаемые израильские авиаудары были нанесены по объектам в центральных и прибрежных районах Сирии, по сообщениям, по объектам, принадлежащим проиранским ополченцам между Хомсом и Масиафом.

Впервые об отряде 2250 сообщило агентство Iran International в сентябре, заявив, что предполагаемые израильские авиаудары были нанесены по объектам, принадлежащим подразделению, недалеко от Дамаска в середине сентября.

Отряд 2250 входит в состав подразделения 2000 КСИР и отвечает за прием поступающего оборудования, оружия и личного состава из Ирана, а также за поддержку поддерживаемых Ираном ополченцев в Сирии. В отчете указано, что человек, известный как «Сейед Реза», является главой офиса подразделения в Дамаске, а Абдолла Эдаби и Мейсам Катби — сотрудниками этого офиса.

Ранее Курсор писал, что Хизбалла будет использовать иранские дроны против Израиля. Служба безопасности Израиля внимательно наблюдает за тем, как россия атакует Украину беспилотниками иранского производства.

Кроме этого, в США заявили, что Хизбалла может использовать тактику россии с иранскими дронами. Бесплотные летательные аппараты, которые раньше использовались для нанесения ударов по военным объектам, Хизбалла может использовать по мирному населению по примеру россии, считает американский военный аналитик.

Курсор сообщал, что Насралла заявил, что «Израиль боится войны больше, чем ливанцы».