Новый министр финансов продлил ежемесячные выплаты на школьников

Еще два месяца будет продолжаться финансирование субсидий в размере 250 шекелей на ученика, сообщил Смотрич.

Министр финансов Бецалель Смотрич заявил о продлении повышенной субсидии по внешкольной программе «Ницаним» для детей 3-8 лет.

Субсидия на ребенка в сумме 250 шекелей будет продолжаться еще два месяца, так что общая сумма выплат родителям составит от 50 до 100 шекелей в месяц. Далее планируется рассмотреть финансирование до конца учебного года в ходе утверждения государственного бюджета.

Пособие получат около 60 тысяч детей. Для семьи с двумя детьми экономия составит около 1000 шекелей за следующие два месяца.

Министр финансов заявил: «Рост стоимости жизни в Израиле ощущается в каждом доме. Мои первые шаги в должности направлены на то, чтобы облегчить жизнь гражданам Израиля».

«Бюджет 2023 года планируется, и он будет включать в себя множество реформ. Перед нашими глазами граждане Израиля и экономика Государства Израиль. С божьей помощью мы сохраним фискальную основу, сформируем ответственный бюджет, но в то же время мы защитим граждан Израиля. Я благодарю профессионалов в министерстве финансов, которые мобилизовались для быстрого решения проблемы», — подытожил он.

Ранее Курсор писал, что канцелярия премьер-министра по ошибке опубликовала фото с секретными данными.

Также напомним, редакция писала, что министр обороны Йоав Галант встретился с главой Моссада. Давид Барнеа и Йоав Галант обсудили важные вопросы по израильской безопасности.