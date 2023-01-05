Министр обороны Йоав Галант встретился с главой Моссада

Министр обороны Йоав Галант в четверг, 5 января, встретился с главой Моссада Давидом Барнеа.
Об этом сообщает Maariv.
На встрече, которая прошла в канцелярии министра обороны в Карии, обсуждались вопросы по ситуации с разведкой на различных аренах.
Главы силовых ведомств уделили особое внимание попыткам Ирана получить ядерное оружие.
Кроме того, обсуждались усилия Ирана по содействию террористической деятельности во всем мире и обновленное сотрудничество с рф*, которое поможет Ирану продвинуться в ядерных испытаниях.
Ранее Курсор писал, что Йоав Галант назначил нового гендиректора Минобороны. По словам нового министра, это «выдающийся командир и качественный менеджер».
Также мы информировали, что новый министр обороны пообщался с главой Пентагона: основные тезисы. Министр обороны Йоав Галант провел переговоры со своим американским коллегой Ллойдом Остином.
Кроме того, наш сайт сообщал, что Израиль на границе с Газой построит стену для защиты от противотанковых ракет. Защитное сооружение прикроет опасные участки шоссе 34 и 232.
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Напомним, мы сообщали о стрельбе в Акко: появились новые подробности и видео.