Министр обороны Йоав Галант встретился с главой Моссада

Давид Барнеа и Йоав Галант обсудили важные вопросы по израильской безопасности.

Министр обороны Йоав Галант в четверг, 5 января, встретился с главой Моссада Давидом Барнеа.

Об этом сообщает Maariv.

На встрече, которая прошла в канцелярии министра обороны в Карии, обсуждались вопросы по ситуации с разведкой на различных аренах.

Главы силовых ведомств уделили особое внимание попыткам Ирана получить ядерное оружие.

Кроме того, обсуждались усилия Ирана по содействию террористической деятельности во всем мире и обновленное сотрудничество с рф*, которое поможет Ирану продвинуться в ядерных испытаниях.

Ранее Курсор писал, что Йоав Галант назначил нового гендиректора Минобороны. По словам нового министра, это «выдающийся командир и качественный менеджер».

Также мы информировали, что новый министр обороны пообщался с главой Пентагона: основные тезисы. Министр обороны Йоав Галант провел переговоры со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

Кроме того, наш сайт сообщал, что Израиль на границе с Газой построит стену для защиты от противотанковых ракет. Защитное сооружение прикроет опасные участки шоссе 34 и 232.

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