Новый опрос показал, как часто менеджеры нанимают евреев в США

Исследование показало, что антисемитизм по-прежнему является серьезным препятствием для американских евреев, ищущих работу, особенно в определенных отраслях.

Новое исследование, используя данные американской фирмы по подбору персонала, показало, что каждый четвертый менеджер по найму дискриминирует соискателей-евреев.

Главной причиной, указанной в опросе ResumeBuilder, является антисемитский стереотип о том, что евреи обладают слишком большой «властью и контролем».

Опрос также показал, что 1 из 6 менеджеров по найму сказал, что руководители проинструктировали их не нанимать сотрудников-евреев.

Треть опрошенных согласились с тем, что антисемитизм был обычным явлением в их компании, а 29% согласились с тем, что антисемитизм «приемлем» там, где они работали.

Отрасли, в которых сообщалось о более высоком уровне антисемитизма, включали финансы и технологии.

В целом, ResumeBuilder попросил 1131 менеджера по найму и рекрутера ответить на вопросы об антисемитизме.

«Антисемитизм на рабочем месте начинается с того, что люди не хотят ставить евреев выше из-за фанатичных стереотипов, но на этом он не заканчивается», — сказала ResumeBuilder исполнительный рекрутер Стейси Халлер в заявлении.

«В эту эпоху борьбы за равенство при приеме на работу проблема антисемитизма по большей части осталась без внимания», — добавила Халлер.

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