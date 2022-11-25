Новый опрос показал, как часто менеджеры нанимают евреев в США

Новое исследование, используя данные американской фирмы по подбору персонала, показало, что каждый четвертый менеджер по найму дискриминирует соискателей-евреев.
Главной причиной, указанной в опросе ResumeBuilder, является антисемитский стереотип о том, что евреи обладают слишком большой «властью и контролем».
Опрос также показал, что 1 из 6 менеджеров по найму сказал, что руководители проинструктировали их не нанимать сотрудников-евреев.
Треть опрошенных согласились с тем, что антисемитизм был обычным явлением в их компании, а 29% согласились с тем, что антисемитизм «приемлем» там, где они работали.
Отрасли, в которых сообщалось о более высоком уровне антисемитизма, включали финансы и технологии.
В целом, ResumeBuilder попросил 1131 менеджера по найму и рекрутера ответить на вопросы об антисемитизме.
«Антисемитизм на рабочем месте начинается с того, что люди не хотят ставить евреев выше из-за фанатичных стереотипов, но на этом он не заканчивается», — сказала ResumeBuilder исполнительный рекрутер Стейси Халлер в заявлении.
«В эту эпоху борьбы за равенство при приеме на работу проблема антисемитизма по большей части осталась без внимания», — добавила Халлер.
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