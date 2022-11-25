Израильские ученые открыли новый коктейль антибиотиков

Антибиотики — это семейство препаратов, которые играют центральную роль в современной медицине и ежедневно спасают жизни.

Метод измерения долгосрочных эффектов комбинаций антибиотиков — «коктейлей» — был разработан исследователями Техниона — Израильского технологического института в Хайфе. Эти комбинации представляют большой интерес для научного и медицинского сообщества, поскольку использование отдельных антибиотиков часто приводит к быстрому развитию устойчивости бактерий к этим препаратам.

Исследование, опубликованное в журнале Nature под заголовком «Комбинации антибиотиков снижают клиренс золотистого стафилококка», было проведено исследователями Техниона профессором Роем Кишони с биологического факультета и доктором Викторией Лазар, постдокторанткой, которая сейчас работает в отделе синтетической и системной биологии Центра биологических исследований в Сегеде (Венгрия).

Ученые обнаружили, что во многих случаях комбинация нескольких антибиотиков может фактически снизить эффективность лечения в долгосрочной перспективе, а это означает, что комбинация препаратов может оказаться менее эффективной, чем каждый отдельный препарат. Однако они указывают на конкретные комбинации, которые предотвращают развитие резистентности и, таким образом, защищают пациента от агрессивных бактерий на длительный период.

Бактерия, протестированная в исследовании, — это золотистый стафилококк, особенно вирулентный, выработавший устойчивость ко многим типам антибиотиков. Эта бактерия ответственна за значительную часть нозокомиальных (внутрибольничных или внутриклинических) инфекций. Исследование проводилось как на культурах этой бактерии в лаборатории, так и на животной модели — личинках плодожорки Galleria mellonella.

Природные антибиотические вещества, развившиеся в процессе эволюции у грибов и дрожжей, были открыты около века назад. В прошлом веке лечение антибиотиками спасло сотни миллионов людей. Однако успех антибиотикотерапии обернулся палкой о двух концах, поскольку широкое применение этих антибактериальных препаратов приводит к эволюционному развитию бактерий, вырабатывающих резистентность.

Кишони, один из ведущих специалистов в области антибиотикорезистентности, и его коллеги разрабатывают методы, позволяющие заранее оценить устойчивость данной бактерии к данному антибиотику в настоящее время и даже предсказать ожидаемый уровень резистентности, который может развиваться в будущем. В текущем исследовании изучалась комбинация различных антибиотиков, предотвращающих формирование резистентности.

По словам ученых, что пандемия COVID-19 увеличила использование антибиотиков, хотя на SARS-CoV-2 антибиотики не действуют, поскольку это вирус, а не бактерия. Но назначение антибиотиков помогает пациентам с COVID-19 избежать вторичных бактериальных инфекций. С ростом использования антибиотиков ускоряется эволюция резистентных штаммов S. aureus.

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