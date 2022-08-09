Новый опрос показал, сколько израильтян настаивают на гражданском браке в стране

«Политики несут ответственность за продолжающуюся реальность, в которой Израиль остается единственной западной демократией в мире, которая лишает своих граждан свободы брака», — сказал председатель ассоциации Хиддуш раввин Ури Регев.

Заключение гражданского брака в Израиле важно для подавляющего большинства избирателей коалиционных партий, согласно опросу, проведенному Институтом Смита для ассоциации Хиддуш за религиозную свободу и равенство.

Опрос показал, что 94 % избирателей «Аводы», 95 % избирателей «Мерец», 73 % избирателей «Еш Атид», 76 % избирателей «Исраэль Бейтену» и 71 % избирателей «Сине-белых» и «Новой надежды» считают важным, чтобы политики в их партии продвигали для гражданского брака в Израиле.

«Этот вопрос очень важен в связи с намерением, высказанным некоторыми лидерами коалиционных партий, которые осознают важность свободы брака, — пояснили в Хиддуш. — В свои коалиционные соглашения они включили требование об альтернативе раввинатскому браку, но не выполнили его».

Около половины взрослых жителей Израиля ответили в ходе опроса, что для них важно, чтобы партия, за которую они голосуют на предстоящих выборах, требовала свободы выбора характера брака в Израиле. Процент возрастает до 73% светских людей.

Идея гражданского брака снова возникла в последние пару месяцев после того, как суды Лода постановили принять гражданский брак из американского штата Юта.

«Курсор» писал ранее, что в бедуинском городе Рахат девочка упала в таз с хлорированной водой.

Напомним также, что новорожденный мальчик, найденный брошенным в картонной коробке на улице Акко на прошлой неделе, был ввезен контрабандой в Израиль из Самарии.