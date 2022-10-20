Новый опрос показал, сколько израильтян намерены голосовать на предстоящих выборах

Новый опрос, проведенный Институтом Мидгама для N12 и Кешет, показывает, что если бы выборы состоялись сегодня, возглавляемый Ликудом блок получил бы 60 мест в Кнессете, в то время как нынешнее правительство получило бы всего 56 мест.

Согласно опросу, партия «Ликуд» получит 31 место в Кнессете, а «Еш Атид» — 24. Список «Религиозный сионизм», возглавляемый совместно депутатами Бецалель Смотричем и Итамаром Бен-Гвиром, будет третьим по величине в Кнессете с 14 местами. Список национального единства, возглавляемый министром обороны Бени Ганцем, слабеет и получит 11 мест.

Опрос показал, что харедим-сефарды Шас получат восемь мест в Кнессете, в то время как харедим-ашкеназы из Объединенного иудаизма Торы получат семь мест.

Две партии — «Еврейский дом» министра внутренних дел Айелет Шакед и партия «Араб Балад» — не преодолели избирательный барьер, но получили более 1% голосов.

Опрос также попытался оценить, какой процент тех, кто имеет право голосовать, сделает это. Так, шестьдесят шесть процентов (66%) респонденто заявили, что намерены голосовать. Из них 69% израильских евреев и 44% израильских арабов.

Ранее Курсор писал, что замминистра экономики Голан назвал Бен-Гвира опасным для Израиля.