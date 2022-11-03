Новый премьер-министр Великобритании отказался от переноса посольства в Иерусалим

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак отказался от планов Лиз Трасс касаемо переноса посольства страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Об этом сообщает Israel National News.

Известно, что еще в сентябре тогдашний премьер-министр Лиз Трасс начала разрабатывать планы переноса посольства Великобритании в Израиль, сообщив своему израильскому коллеге Яиру Лапиду, что переезд посольства находится на рассмотрении. Однако, Трасс проработала на этой должности всего 50 дней и не успела реализовать эту инициативу.

Ее преемник, премьер-министр Риши Сунак, предотвратил возможный переезд посольства. Возможное перемещение посольства «рассматривалось», сказал чиновник с Даунинг-стрит, однако «планов переноса британского посольства нет».

«Мы хотели бы поблагодарить правительство Великобритании, религиозных лидеров, активистов и представителей общественности, чьи усилия помогли сохранить Великобританию в соответствии с международным правом в этом вопросе. Вопрос о местонахождении посольства Великобритании вообще не должен был задаваться», – прокомментировал эту ситуацию представитель ПА и дипломат Хусам Зомлот.

Отметим, что в августе Сунак выразил поддержку признанию Великобританией Иерусалима столицей Израиля, заявив собранию консервативных друзей Израиля, что этот город «бесспорно является исторической столицей» Израиля».

«Очевидно, что есть очень веские основания признать это, поэтому я хотел бы это сделать», – заявил тогда он.

Ранее Риши Сунак потребовал срочного расследования взлома телефона Лиз Трасс.

Также «Курсор» сообщал о том, какой эффект вызовет перенос посольства Великобритании в Иерусалим.

Помимо этого, в Великобритании впервые в мире подают в суд на чвк «вагнер».