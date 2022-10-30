Взлом телефона Лиз Трасс: Риши Сунак потребовал срочного расследования

Российский след обнаружен в истории со взломом телефона и личных данных бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

Во взломе мобильного телефона Лиз Трасс подозревают агентов, предположительно работавших на российского президента путина во время президентской гонки консерваторов.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Оппозиционные партии пытаются выяснить, взломали ли этим летом телефон тогдашнего министра иностранных дел российские шпионы, и если да, то почему этот вопрос скрывали от общественности.

Спецслужбы сообщают, что Борис Джонсон, занимавший тогда должность премьер-министра, был немедленно проинформирован о взломе, но не дал огласки этому факту и договорился с секретарем своего кабинета Саймоном Кейсом о «полном отключении новостей».

Есть подозрения, что хакеры получили доступ к конфиденциальной информации, в том числе к обсуждениям с иностранными официальными лицами войны в Украине и подробностям о поставках оружия.

Ранее Курсор сообщал, что в интернет попал личный номер телефона Лиз Трасс: что произошло.

Кроме того, наш сайт, что Лиз Трасс пообещала, что Британия позаботится о том, чтобы путин проиграл войну против Украины.

Также мы писали, что принесет Израилю назначение Риши Сунака премьер-министром Великобритании.

Напомним, наш сайт информировал, что новый премьер-министр Великобритании озвучил четкую позицию касаемо статуса Иерусалима. Риши Сунак также назвал еврейское государство «сияющим маяком надежды» и выразил решимость искоренить «бич» антисемитизма.