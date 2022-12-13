Новый спикер Кнессета сделал важное заявление

Новый спикер Кнессета, Ярив Левин из Ликуда, поблагодарил своего предшественника Мики Леви (Еш Атид) за его службу.

«Я сделаю все возможное, чтобы выполнить эту миссию, исходя из глубокого признания важности Кнессета для всего населения, но особенно для его более слабых членов», — сказал Левин.

«Нам нужно будет приложить совместные усилия для повышения статуса Кнессета как законодательного органа государства, статуса, которому в последнее время был нанесен большой ущерб», — сказал он.

Чтобы удовлетворить требования партнеров по коалиции, Левин, как ожидается, немедленно объявит голосование по закону, который расширит полномочия министра национальной безопасности — которым должен стать глава «Оцма-Йехудит» Итамар Бен Гвир — над полицией; расчистить путь партийному лидеру, отбывающему условный срок, — Арье Дери — к руководству тремя министерствами; разрешить ультранационалисту из партии «Религиозный сионизм» стать независимым министром, контролирующим здание министерство обороны в Иудее и Самарии; и усложнить для повстанцев-членов Кнессета выход из своих парламентских фракций без санкций — законопроект, которого особенно добивается «Ликуд».

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