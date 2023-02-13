Новый теракт в Израиле: первые подробности

На КПП Аната произошел ножевой теракт.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовые будни«.

Один раненый находится в тяжелом состоянии, а террориста уже нейтрализовали.

«Двое магавников зашли в автобус для проведения проверки, на одного из них напал террорист с ножом, оба открыли огонь и нейтрализовали его, в результате стрельбы один из магавников был ранен (похоже критически).

Террорист был нейтрализован», — сказано в сообщении.

Ранее «Курсор» сообщал, что сегодня, 13 февраля, в Иерусалиме в Старом городе недалеко от Стены Плача произошел ножевой теракт, в котором 14-летний арабский террорист напал на израильтянина. Пострадавшего ранили в спину, после чего ему оказали первую помощь и доставили его в больницу. По информации МАДА, звонок о ножевом ранении поступил на горячую линию в 15:54.

«Медики и парамедики MАДА оказывают медицинскую помощь на месте 20-летнему мужчине, находящемуся в полном сознании с ножевым ранением в состоянии легкой-средней степени тяжести», – заявила пресс-служба.

Помимо медиков на место происшествия отправились сотрудники полиции, которые начали розыск и задержали подозреваемого в совершении преступления.

«Недавно в полицию поступило сообщение о нанесении ножевых ранений в Старом городе Иерусалима. Согласно сообщению, прохожий получил легкие ранения (по данным медицинских работников), а подозреваемый скрылся с места происшествия. Обстоятельства дела выясняются, дополнительные подробности будут сообщены позже», – сказано в официальном сообщении.

Также недавно в Негеве мужчина получил тяжелое ножевое ранение.