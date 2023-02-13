В Негеве мужчина получил тяжелое ножевое ранение: первые детали

В понедельник, 13 февраля, в Негеве молодой человек примерно 20 лет получил ножевое ранение и был доставлен в медицинское учреждение «Сорока».

Об этом пишет News.walla.

Мужчину привезли в поселок Хура, где на въезде машину с раненым ждали парамедики МАДА. Раненому оказали первую помощь, а после эвакуировали его в больницу в Беэр-Шеве. Врачи оценивают его состояние как тяжелое и нестабильное.

Сотрудники полиции начали расследовать обстоятельства происшествия.

«Курсор» писал ранее, что в Бней-Браке несовершеннолетний получил ножевое ранение после того, как трое находившихся там мужчин якобы попросили у него сигарету, и он не ответил на их просьбу.

Еще мы писали, что в Хайфе в торжественном зале произошел инцидент, в результате которого 18-летний парень получил ножевое ранение. Полицейские предполагают, что пострадавший мог поскользнуться.

Напомним, в Самарии в поселении Бейт-Эль террорист напал с ножом на фермера. Злоумышленника обезвредили, в инциденте никто не пострадал. Полиция начала расследование по делу, а преступника задержали.

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