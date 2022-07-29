Ножевое нападение в Бат-Яме: мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу

40-летний мужчина пострадал в результате нападения на улице Кадоши Каир в Бат-Яме. Бригада МАДА доставила его в ближайшую больницу для оказания срочной медицинской помощи.

Факт ножевого нападения зафиксирован в Бат-Яме. Мужчина получил серьезные ранения в результате инцидента с применением насилия.

В полицию сообщили о нападении, в результате которого на место происшествия были вызваны медики МАДА.

По информации полиции, 40-летний мужчина был тяжело ранен в результате инцидента с применением насилия на улице Кадоши Каир в Бат-Яме.

Медики МАДА и парамедики оказали ему неотложную медицинскую помощь и доставили в больницу Вольфсон в смутном состоянии сознания с тяжелыми проникающими ранениями.

Подробностей нападения полиция пока не разглашает.

«Курсор» писал, что ешива Хомеш осталась в темноте: солдаты ЦАХАЛа конфисковали солнечные батареи. За два часа до Шаббата ЦАХАЛ выполнил приказ о конфискации электрооборудования в поселении Хомеш, оставив жителей отрезанными от света.

Мы сообщали о попытке линчевания еврея в Самарии: появились новые детали и жуткое фото. Невообразимую жестокость продемонстрировали арабы, когда они толпой напали на еврея и убили его собаку.

Редакция писала, что ЦАХАЛ предоставил фото и видео военных объектов ХАМАСа в жилых районах Газы. Международные организации оставили без внимания, что ЦАХАЛ предоставил фото и видео с беспилотников выявленных объектов военной инфраструктуры, построенных ХАМАСом.