Ножевое нападение в Бат-Яме: мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу

Факт ножевого нападения зафиксирован в Бат-Яме. Мужчина получил серьезные ранения в результате инцидента с применением насилия.
В полицию сообщили о нападении, в результате которого на место происшествия были вызваны медики МАДА.
По информации полиции, 40-летний мужчина был тяжело ранен в результате инцидента с применением насилия на улице Кадоши Каир в Бат-Яме.
Медики МАДА и парамедики оказали ему неотложную медицинскую помощь и доставили в больницу Вольфсон в смутном состоянии сознания с тяжелыми проникающими ранениями.
Подробностей нападения полиция пока не разглашает.
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