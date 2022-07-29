ЦАХАЛ предоставил фото и видео военных объектов ХАМАСа в жилых районах Газы

Международные организации оставили без внимания, что ЦАХАЛ предоставил фото и видео с беспилотников выявленных объектов военной инфраструктуры, построенных ХАМАСом.

ЦАХАЛ опубликовал отчет, в котором демонстрируется, что во время восстановления военной инфраструктуры после прошлогодней войны в Газе ХАМАС разместил военные объекты в густонаселенных гражданских районах.

Съемки с беспилотников подтверждают, что ХАМАС построил по меньшей мере три новых туннеля и ряд объектов по производству оружия и складов в непосредственной близости и даже под самими зданиями больницам, школой UNRWA, медицинской клиникой, библиотекой, мечетями, университетом, заводом Pepsi и жилыми многоквартирными домами.

Hamas endangers the lives of innocent Palestinian and Israeli civilians every day. Here’s how: pic.twitter.com/pdVT1NG1y9 — Israel Defense Forces (@IDF) July 27, 2022

«Террористические организации в секторе Газа на протяжении многих лет используют гражданские, религиозные и гуманитарные здания в качестве живого щита», — заявили в пресс-службе ЦАХАЛа.

Important footage from @IDF of a weapons production facility at Al-Shifa Hospital in #Gaza. pic.twitter.com/8WUf9CGusd — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) July 27, 2022

«ЦАХАЛ раскрыл, как ХАМАС подвергает опасности палестинских гражданских лиц», — заявил министр обороны Бени Ганц. «Хамас наносит удары из населенных пунктов по населенным пунктам. Мир должен знать об этом преступлении против человечества».

בתי ספר, מסגדים ואפילו בתי חולים:

צה»ל חושף לעולם — תשתיות חמאס בלב האוכלוסייה האזרחית בעזה.

לכל הפרטים >> https://t.co/FmN1n1qlFC pic.twitter.com/z3JRqbzK4P — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 27, 2022

«Курсор» писал ранее, что ЦАХАЛ предоставил доказательства, что ХАМАС использует гражданские объекты в военных целях.

Также мы информировали о заявлении Ганца: Мы назначим нового главу ЦАХАЛа с Нетаниягу или без него.