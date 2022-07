ЦАХАЛ предоставил фото и видео военных объектов ХАМАСа в жилых районах Газы

ЦАХАЛ опубликовал отчет, в котором демонстрируется, что во время восстановления военной инфраструктуры после прошлогодней войны в Газе ХАМАС разместил военные объекты в густонаселенных гражданских районах.

Съемки с беспилотников подтверждают, что ХАМАС построил по меньшей мере три новых туннеля и ряд объектов по производству оружия и складов в непосредственной близости и даже под самими зданиями больницам, школой UNRWA, медицинской клиникой, библиотекой, мечетями, университетом, заводом Pepsi и жилыми многоквартирными домами.

Hamas endangers the lives of innocent Palestinian and Israeli civilians every day. Here’s how: pic.twitter.com/pdVT1NG1y9

— Israel Defense Forces (@IDF) July 27, 2022