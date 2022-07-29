ЦАХАЛ предоставил фото и видео военных объектов ХАМАСа в жилых районах Газы

16:49, Сегодня
Новости Израиля, Политика, Происшествия
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Фото: Abed Rahim Khatib/Flash90

Международные организации оставили без внимания, что ЦАХАЛ предоставил фото и видео с беспилотников выявленных объектов военной инфраструктуры, построенных ХАМАСом.

ЦАХАЛ опубликовал отчет, в котором демонстрируется, что во время восстановления военной инфраструктуры после прошлогодней войны в Газе ХАМАС разместил военные объекты в густонаселенных гражданских районах.

Съемки с беспилотников подтверждают, что ХАМАС построил по меньшей мере три новых туннеля и ряд объектов по производству оружия и складов в непосредственной близости и даже под самими зданиями больницам, школой UNRWA, медицинской клиникой, библиотекой, мечетями, университетом, заводом Pepsi и жилыми многоквартирными домами.

«Террористические организации в секторе Газа на протяжении многих лет используют гражданские, религиозные и гуманитарные здания в качестве живого щита», — заявили в пресс-службе ЦАХАЛа.

«ЦАХАЛ раскрыл, как ХАМАС подвергает опасности палестинских гражданских лиц», — заявил министр обороны Бени Ганц. «Хамас наносит удары из населенных пунктов по населенным пунктам. Мир должен знать об этом преступлении против человечества».

«Курсор» писал ранее, что ЦАХАЛ предоставил доказательства, что ХАМАС использует гражданские объекты в военных целях.

Также мы информировали о заявлении Ганца: Мы назначим нового главу ЦАХАЛа с Нетаниягу или без него.

 

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Автор материала:
Орли Шендт
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