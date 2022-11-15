Ножевой теракт в Ариэле: первые подробности

09:44, Сегодня
Новости Израиля
террорист фото
Фото: canva.com

В Ариэле произошло ножевое нападение. Один из террористов нейтрализован.

По данным Hatzalah, один человек был ранен в результате ножевого теракта в промышленной зоне Ариэля. В нападении принимали участие двое террористов.

Обновление: МАДА сообщает о троих раненых. У них серьезные травмы. Один террорист действовал у ворот в промышленную зону, второй — на заправочной станции на территории промзоны.

По данным службы экстренной помощи «Спасатели без границ», в ходе нападения с ножом был ранен охранник у входа в промышленный парк Ариэля и еще два человека на ближайшей заправочной станции.

Один из нападавших был застрелен силами безопасности на шоссе 5 недалеко от места ножевого нападения в промышленной зоне Ариэль. Опубликовано фото:

Второй террорист сбежал.

В ЦАХАЛе прокомментировали происшествие и заявили, что «получено сообщение о ножевом инциденте в промзоне Ариэля».

Ранее Курсор писал, что Ганц заявил, что Израиль не будет сотрудничать с ФБР в расследовании убийства Абу-Акле.

Кроме того, на базе ЦАХАЛа обнаружили угнанные автомобили.

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