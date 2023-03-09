«Нужно больше систем ПВО»: посольство Украины в Израиле высказалось об атаке 9 марта

Армия российской федерации снова совершила ракетный обстрел мирных украинских регионов. В результате ночного ракетного удара есть жертвы и пострадавшие.

Власти российской федерации* в очередной раз отдали преступный приказ — массированный ракетный обстрел Украины, который был совершен глубокой ночью, 9 марта, пока люди мирно спали у себя дома. К сожалению, некоторые из них больше не проснуться.

По этому поводу посольство Украины в Израиле сделало публикацию в сети Facebook.

Таким образом, дипломаты выразили солидарность с народом Украины, и призвали мир помочь стране системами ПВО, который смогут уберечь мирных граждан от ракетной угрозы со стороны агрессора. В посольстве также отметили, что всего было выпущено 81 «крылатая» ракета и 8 иранских дронов. Из общего количества боеголовок, 38 были сбиты украинскими силами обороны.

Ранее «Курсор» информировал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что думает касательно ракетной атаке 9 марта. Глава украинского государства подчеркнул, что считает действие армии рф жалкими.

Напоминаем, что спикер Воздушных сил Украины рассказал, что такой ракетной атаки, которая произошла 9 марта, не было раньше, потому что фактически армия российской федерации пустила в ход все, что было в наличии, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Более того, ради применения этих ракет в небо были возведены сверхзвуковые высотные всепогодные истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31К.

Важно отметить, что ракетная атака 9 марта спровоцировала отключение последней линии связи между Запорожской АЭС и украинской энергосистемой. В настоящее время, станция находится в режиме блэкаута, в шестой раз за время оккупации, и 5-й и 6-й энергоблоки переводятся в холодное состояние.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!