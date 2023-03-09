«Жалкая тактика»: Зеленский рассказал, что думает об ракетном обстреле Украины

В ночь на 9 марта, российская федерация* совершила очередной массированный ракетный обстрел мирных регионов Украины. Под удар попали Киев, Кировоградщина, Днепропетровщина, Одесщина, Харьковщина, Запорожье, Львовщина, Ивано-Франковщина, Житомирщина, а также Винницкая область. Были атакованы как объекты критической инфраструктуры, так и жилые дома. И к большому сожалению, есть пострадавшие и погибшие украинцы.

В связи с этим, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал пост на своей странице в сети Instagram.

Глава государства отметил, что работают все службы по ликвидации последствий обстрела, а также продолжается возобновление работы энергосистемы.

«Враг выпустил 81 ракету, пытаясь вновь запугать украинцев, возвращаясь к своей жалкой тактике. Оккупанты могут только терроризировать мирных людей. Это все, на что они способны. Но это им не поможет. Ответственность за все содеянное их не минует. Спасибо стражам нашего неба и всем, кто помогает преодолевать последствия коварных атак оккупантов«,- написал Зеленский.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Ранее «Курсор» информировал, что в Украине после ночного обстрела возникло ЧП. В результате ракетного обстрела, который россия совершила по Украине в ночь на 9 марта 2023 года, Запорожская атомная электростанция была полностью обесточена.

Напоминаем, что в ходе ночного обстрела Украины, россия применила баллистические ракеты типа «Кинжал». Для совершения нового ракетного удара по Украине россия использовала 81 ракету разного типа базирования. Из них 6 — ракет типа Х-47 «Кинжал».

Стоит отметить, что спикер Воздушный сил Украины рассказал о ракетной атаке 9 марта. Игнат утверждает, что такой ракетной атаки не было раньше, потому что фактически армия российской федерации пустила в ход все, что было в наличии, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Более того, ради применения этих ракет в небо были возведены сверхзвуковые высотные всепогодные истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31К.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!