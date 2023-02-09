«Нужны срочные изменения»: министр диаспоры Шикли высказался о скандале вокруг Закона о возвращении

«40 процентов тех, кто получил автоматическое гражданство, пользуются льготами и уезжают», — сказал Шикли.

Министр по делам диаспоры Амихай Шикли находится в процессе создания совета, который займется пересмотром так называемого пункта о внуках Закона о возвращении, чтобы прийти к консенсусу по его изменениям. Напомним, что в настоящее время закон разрешает любому, кто имеет по крайней мере одного еврейского дедушку и бабушку, претендовать на израильское гражданство.

В обширном интервью Israel Hayom Шикли представил свои планы по внесению поправок в пункт о внуках.

«Необходимы срочные изменения, — заявил министр по делам диаспоры. — Тот, кто не является евреем и чья единственная связь с Израилем связана с его дедом или даже его прадедом, не должен иметь возможность получить гражданство автоматически. При нынешнем положении дел Государство Израиль может сообщить тому, кто кто не ведет еврейский образ жизни, что нужно пройти определенный процесс, чтобы репатриироваться в Израиль».

«Я надеюсь внести поправки в соответствии с национальными взглядами. Идея президента Герцога о создании совета для пересмотра закона приемлема», — сказал он.

На вопрос, какие изменения необходимо внести в пункт о внуках, Шикли ответил: «Сорок процентов тех, кто получает израильское гражданство, уезжают после получения финансовых пособий. Государство Израиль может оценить, желает ли кто-то стать частью еврейской нации или даже преобразовать ее, и хотят ли они жить здесь до конца своих дней или только в течение короткого промежутка времени. Это не игра».

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