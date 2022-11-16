О чем договорились Нетаниягу и Бен-Гвир: подробности

16 ноября состоялась встреча главы партии «Ликуд» Биньямина Нетаниягу и председателя ультраправой партии «Оцма Иегудит» Итамара Бен-Гвира.

Об этом сообщает Walla.

В рамках коалиционных переговоров Бен-Гвир выдвинул ряд требований, на которые Нетаниягу ответил согласием, а именно:

Легализация десятков незаконных форпостов в Иудее и Самарии («урегулирование молодых поселений») в течение 60 дней после создания правительства.

Внесение поправок в Закон о размежевании на 5-летний срок таким образом, чтобы евреи могли находиться в йешиве в израильском поселении Хомеш в Самарии. Оно было снесено в 2005 году, в ходе размежевания. Несколько лет назад там нелегально построили йешиву. В 2021 году МАГАВ вновь разрушил временные постройки в Хомеше, в том числе помещение йешивы.

Расширение «южного закона», освобождающего от ответственности человека, который ранил грабителя, проникшего в чужой дом, на предприятие или ферму. Его действие Бен-Гвир предложил распространить на попытки кражи оружия с военных баз.

Ускорение планирования и строительства дорог на территории Иудеи и Самарии, в том числе расширение шоссе 60.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему пообещал назначенный премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу. По словам украинского лидера, у него «вернулся контакт» с главой Ликуда.

Также «Курсор» сообщал, что фракция «Ноам», возглавляемая депутатом Кнессета Ави Маозом, подала официальную просьбу председателю палаты представителей о выходе из «Религиозного сионизма».

Помимо этого, стало известно о тупике в коалиционных переговорах, потому что партия «Ликуд» отменила все встречи с лидером «Религиозного сионизма» Бецалелем Смотричем. Это произошло после того, как Нетаниягу сказал ультраправому депутату, что он против его назначения министром обороны в следующем правительстве.