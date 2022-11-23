ОАЭ выразили соболезнования Израилю в связи с терактом в Иерусалиме

В результате двух взрывов один человек погиб, и по меньшей мере 14 пострадали. Посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Израиле осудило теракт, который произошел сегодня утром, 23 ноября, в Иерусалиме.

Об этом сообщает Times Of Israel.

На своей странице в Twitter представители посольства выразили искренние соболезнования жертвам и их семьям.

«Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», ‒ сказано в сообщении.

«Курсор» писал ранее, что в Иерусалиме произошло два взрыва на автобусных остановках, которые были квалифицированные как теракт. В результате погиб 16-летний Арье Шупак.

Ещё мы писали, что президент Ицхак Герцог заявил, что теракт в Иерусалиме сегодня утром «не ослабит нас и не подорвет нашего права на мирную жизнь на Земле Израиля и в нашем государстве, в том числе в Иерусалиме, нашей вечной столице».

Напомним, полиция раскрыла новые детали взрывов в Иерусалиме. В городе ведутся поиски террористов и возможных дополнительных бомб.