Очевидцы терактов в Иерусалиме: Мы видели, как люди бегут, дети плачут

Сегодня утром два взрыва прогремели на автобусных остановках в Иерусалиме.

Очевидцы рассказали о случившемся, когда они были застигнуты врасплох двумя взрывами бомб на автобусных остановках в Иерусалиме в среду утром. В результате двух взрывов погиб 16-летний Арье Шупак, по меньшей мере 20 человек получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Первый взрыв прогремел на автобусной остановке на въезде в город около 07:05, а буквально через полчаса еще одна бомба разорвалась на другой остановке возле микрорайона Рамот на северо-западе столицы.

Шахар Соркис и Нета Варшавски, 14-летние ученицы школы в Рамоте, видели второй взрыв, когда ехали с другими школьниками в соседнем автобусе.

«Мы видели, как из автобуса вылетело множество осколков… Мы услышали шум, а затем увидели бегущих людей и плачущих детей», — сказала Варшавски.

«Когда мы увидели взрыв, многие девушки заплакали. Было много стресса», — добавила Соркис.

Взрыв повредил проезжавший в это время автобус № 67. Водитель Мотти Габай сказал, что быстро понял, что это был теракт.

Габай, который был водителем автобуса в течение 23 лет, включая период Второй интифады в начале 2000-х годов, когда палестинские террористы часто бомбили автобусы, сказал, что он ожидал, что такие атаки когда-нибудь возобновятся.

«Прежде всего я открыл двери, и люди вышли», — сказал он, отметив, что израильтяне «уже к этому привыкли».

17-летняя Яэль шла к другой остановке в этом районе, чтобы сесть на автобус, «когда услышала сильный хлопок позади себя, много дыма, ударную волну».

«Мы побежали и испугались, что это террорист с оружием», — сказала она.

Подросток была доставлена в больницу. Она добавила, что «все еще страшно, я пытаюсь успокоиться, я до сих пор не осознал, что произошло».

Ранняя смертоносная атака на другом въезде в город застала людей, ожидавших транспорта на оживленной остановке.

Ави, житель района Гиват-Шауль напротив автобусной остановки, рассказал, что собирался выйти из дома, когда «внезапно мы услышали взрыв, весь район затрясся». Через некоторое время он и его жена услышали крики и панику со стороны въезда в город, и поняли, что что-то произошло.

Медик Объединенной спасательной службы United Hatzalah Йосеф Габай в момент взрыва оказался на ближайшем перекрестке.

«Я стоял на светофоре и услышал взрыв на автобусной остановке. Я прибыл на место через несколько секунд и наткнулся на юношу, который был тяжело ранен. Я начал оказывать ему первую помощь, попросив штаб United Hatzalah вызвать на место происшествия все подразделения экстренной помощи», — сказал он.

По его словам, когда он оказывал медпомощь раненому мальчику, «ко мне подошли еще трое раненых, которые были в сознании, с синяками и травмами».

Отец одной из жертв, раненых в результате нападения, сказал, что его сын видел, как незадолго до взрыва мужчина фотографировал людей, ожидающих на автобусной остановке.

«Мой сын видел, что перед нападением кто-то с арабской внешностью подошел и сфотографировал станцию ​​на въезде в город, а через несколько минут раздался взрыв. Он сфотографировал людей на вокзале и исчез», — рассказал Ави Битон.

«Мой сын был ранен осколками. У него есть один осколок, который прямо в черепе, который невозможно удалить, возле кровеносного сосуда. У него переломы позвонков и таза, а также кровотечение в животе», — сказал Битон.

Ури Пиличовски сообщил СМИ, что он был на работе, когда его 18-летняя дочь Наоми отправила сообщение в семейную группу WhatsApp, в котором говорилось, что она была ранена в результате нападения, когда направлялась на работу в составе своей гражданской национальной службы.

Он сказал, что Наоми рассказала ему, что был «огромный взрыв, и в воздух взлетели предметы».

По его словам, Наоми была легко ранена в руку, но «с ней все в порядке». Подруга, которая была с ней в это время, не пострадала.

Полиция подозревает, что взрывы были вызваны почти идентичными взрывными устройствами с дистанционным подрывом, оставленными в сумках. Устройства были с гвоздями, чтобы максимизировать потери. Такую тактику часто использовали боевики во время Второй интифады.

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