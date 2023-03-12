ОАЭ замораживают оружейные сделки с Израилем из-за действий правительства Нетаниягу

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) временно заморозили сделки по приобретению вооружений у Израиля из-за действий правительства Биньямина Нетаниягу.

Об этом сообщил журналист 12-го канала ИТВ Нир Двори.

Как отмечено в сообщении, эти сделки были долгожданными для ОАЭ, и большинство информации об оборонных системах, которые фигурируют в этих сделках, является секретной.

Согласно израильским источникам, ОАЭ приняли это решение из-за последних действий правительства Нетаниягу в течение полутора месяцев. В частности, ОАЭ возмутились походом министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору, погромом в палестинской деревне Хавара и заявлением министра финансов Бецалеля Смотрича, который высказался о необходимости стереть Хавару с лица земли.

Таким образом, ОАЭ временно приостановили сделки по приобретению вооружений у Израиля из-за действий правительства Нетаниягу, которые вызвали возмущение в ОАЭ. По данным журналиста, президент ОАЭ, шейх Мухаммед бин Заяд Аль Нахайян, заявил израильским официальным лицам, что пока не убедится в наличии правительства, контролируемого премьер-министром Нетаниягу, ОАЭ не будут заниматься совместными проектами.

Это решение журналист назвал «первой ласточкой», которую следует серьезно воспринимать. Согласно данным, оборонные системы, которые фигурировали в замороженных сделках, очень важны, и данные по большинству из них запрещены к публикации. Также на прошлой неделе Саудовская Аравия объявила о возобновлении дипломатических отношений с Ираном после семилетнего перерыва, что также является тревожным сигналом.

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