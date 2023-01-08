В Израиле задержали для депортации 26 граждан Турции, незаконно находящихся в стране

Некоторые из них проникли через границу с Иорданией.

В рамках правоприменительной деятельности Управления по делам иностранцев и правоохранительных органов Южного региона были задержаны 26 граждан Турции, которые находились в Израиле нелегально.

Об этом сообщает Jewish Press.

Арест провели в воскресенье, 8 января, в районе Гедера. Шестеро из них проникли в страну через границу с Иорданией. Задержанных перед высылкой из Израиля передали для слушаний.

Ранее мы рассказывали об отзыве Израилем VIP-пропуска министра иностранных дел Палестинской автономии Рияда аль-Малки, решение о чем недавно принял Кабмин.

Министр пытался пересечь границы Иордании и ПА, во время чего его остановили сотрудники пограничной службы и конфисковали проездной документ, который позволял ускоренно проходить обычные проверки безопасности в Иудее и Самарии, либо же вовсе их обходить.

Введение санкций обусловлено обращением палестинцев в ООН и подачей резолюции с просьбой оценки правового статуса Иудеи и Самарии Международным судом в Гааге, что премьер-министр Нетаниягу назвал «радикальным антииизраильским решением». Он добавил, что в качестве ответных шагов правительство введет санкции против высокопоставленных палестинских чиновников, конфискует террористические средства и заморозит палестинские строительные проекты в зоне C.

«Курсор» сообщал, что минздрав выпустил предупреждение для израильтян, связанное с поддельными лекарствами, которые ввезли контрабандой из Турции. Общественность просят не использовать поддельные ампулы Pregnyl® 5000 МЕ, которые уже изъяли в ходе правоохранительной операции. Подробнее об этом читайте в нашем материале.