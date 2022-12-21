Обнародовано фото 9-летнего мальчика, трагически погибшего на юге страны

9-летний мальчик из Арада был тяжело ранен вчера вечером во вторник в результате ДТП и был доставлен в больницу Сорока в Беэр-Шеве.
Через четыре часа была констатирована его смерть.
Полиция начала поиск автомобиля, который скрылся с места происшествия, и через несколько часов задержала подозреваемого. Ему 40 лет.
Сообщение о ребенке, сбитом автомобилем на трассе 31, поступило в 17:46 в центр МАДА в регионе Негев. Старший медик МАДА и фельдшер сказали: «Раненый лежал на дороге без сознания, без пульса и без дыхания, с осень тяжелой травмой. Мы оказали ему первоначальную медицинскую помощь в полевых условиях, быстро поместили его в машину скорой помощи и эвакуировали его в критическом состоянии, проводя сердечно-легочную реанимацию».
Kan News опубликовали фото ребенка:
Дедушка мальчика сказал, что «он был особенным ребенком и был очень привязан к нему».
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