Убийство малыша в Назарете: дедушка ребенка озвучил детали

Халед, дедушка двухлетнего Фарса аль-Хайеба, убитого вместе с отцом в Назарете, сегодня рассказал о моментах после расстрела.

«Мы были дома, я слышал выстрелы и крики от боли. Я видел, как отец обнимал сына», — сказал он.

По его словам, «у нас нет истории насилия. Сначала, может быть, когда мы были молодыми, мы совершали ошибки, но мы вернулись на правильный путь».

Также обнародовано фото ребенка:

נצרת- בבית החולים האנגלי בנצרת הכריזו על מותו של הילד פארס פראס אלהיב, בן השנתיים לאחר שנאבקו על חייו בשעות האחרונות. מותו הוא תוצאה של הירי לעבר רכבו של אביו, אביו פראס אלהיב מת במקום בזמן הירי. pic.twitter.com/tHhqcPkU04 — רסאלה (@RISALA_2) December 20, 2022

Напомним, что 33-летний мужчина и его двухлетний сын были убиты вчера в полдень в Назарете после того, как по их машине был открыт огонь.

Сотрудники полиции Северного округа начали расследование инцидента, в результате которого, как утверждается, мужчина, житель Назарета, и его сын получили тяжелые ранения и позже скончались в больнице после борьбы медицинских бригад за их жизнь.

Предысторией двойного убийства, по-видимому, является конфликт между преступниками.

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