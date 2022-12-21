Убийство малыша в Назарете: дедушка ребенка озвучил детали

Халед, дедушка двухлетнего Фарса аль-Хайеба, убитого вместе с отцом в Назарете, сегодня рассказал о моментах после расстрела.
«Мы были дома, я слышал выстрелы и крики от боли. Я видел, как отец обнимал сына», — сказал он.
По его словам, «у нас нет истории насилия. Сначала, может быть, когда мы были молодыми, мы совершали ошибки, но мы вернулись на правильный путь».
Также обнародовано фото ребенка:
Напомним, что 33-летний мужчина и его двухлетний сын были убиты вчера в полдень в Назарете после того, как по их машине был открыт огонь.
Сотрудники полиции Северного округа начали расследование инцидента, в результате которого, как утверждается, мужчина, житель Назарета, и его сын получили тяжелые ранения и позже скончались в больнице после борьбы медицинских бригад за их жизнь.
Предысторией двойного убийства, по-видимому, является конфликт между преступниками.
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