Убийство малыша в Назарете: дедушка ребенка озвучил детали

11:55, Сегодня
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Фото: pixabay.com

Дедушка малыша, убитого в Назарете: «Я видел, как отец обнимал своего ребенка».

Халед, дедушка двухлетнего Фарса аль-Хайеба, убитого вместе с отцом в Назарете, сегодня рассказал о моментах после расстрела.

«Мы были дома, я слышал выстрелы и крики от боли. Я видел, как отец обнимал сына», — сказал он.

По его словам, «у нас нет истории насилия. Сначала, может быть, когда мы были молодыми, мы совершали ошибки, но мы вернулись на правильный путь».

Также обнародовано фото ребенка:

Напомним, что 33-летний мужчина и его двухлетний сын были убиты вчера в полдень в Назарете после того, как по их машине был открыт огонь.

Сотрудники полиции Северного округа начали расследование инцидента, в результате которого, как утверждается, мужчина, житель Назарета, и его сын получили тяжелые ранения и позже скончались в больнице после борьбы медицинских бригад за их жизнь.

Предысторией двойного убийства, по-видимому, является конфликт между преступниками.

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