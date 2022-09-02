Обнародовано видео первых минут после ножевого теракта возле Кирьят-Арбы

По словам военных и медиков, мужчина получил ранения средней степени тяжести в результате ножевого нападения недалеко от поселения Кирьят-Арба в Иудее.

По данным Армии обороны Израиля, палестинский террорист был застрелен военнослужащими. В экстренных службах организации «Спасатели без границ» сообщили, что нападавший скончался.

В сети также показали, что происходило на месте происшествия сразу после нападения:

По данным службы «Маген Давид Адом», 20-летний пострадавший с ножевым ранением был доставлен в медицинский центр «Хадасса Эйн-Керем» в Иерусалиме после получения травмы средней степени тяжести.

По сообщениям палестинских СМИ, после нападения на месте происшествия вспыхнули столкновения.

В последнее время напряженность в Иудее и Самарии обострилась, когда израильские силы безопасности активизировали операции по задержанию террористов после волны смертоносных террористических атак, в результате которых в начале этого года в Израиле погибли 19 человек.

Рано утром в пятницу израильские войска арестовали трех разыскиваемых палестинцев в ходе рейдов в Иудее и Самарии, при этом в некоторых районах произошли инциденты с применением насилия, сообщили в ЦАХАЛе.

Ранее мы писали, что в пятницу, 2 сентября, на пляже Палмахим в центре Израиля потерял сознание 70-летний мужчина. Его забрали в медицинское учреждение в критическом состоянии.

Напомним также, что сегодня произошло столкновение между арабскими бунтовщиками и правыми активистами у входа в Гробницу пророка Шмуэля, недалеко от северной части Иерусалима.