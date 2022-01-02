У известного футболиста Месси обнаружили коронавирус

Также стало известно, что коллеги титулованного спортсмена, футболисты из ФК «Пари Сен-Жермен» — Хуана Бернат, Серхио Рико и Натан Битюмазаль также оказались заражены вирусом COVID-19.
На данный момент их состояние врачи описывают как стабильное и не угрожающее здоровью футболистов.
Напомним, Пари Сен-Жермен после 19 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата страны. У клуба насчитывается 46 очков.
Ранее Курсор писал о том, что звезда фильмов о Джеймсе Бонде получил рыцарский орден. Дэниэл Крэйг удостоился ордена Святых Михаила и Георгия.
Кроме того, стало известно, что впервые в истории США число иммигрантов превысило число новорожденных.
В 2021 году в США иммигрировало 244 тысячи человек, в то время как родилось только 148 тысяч человек.
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