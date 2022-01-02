У известного футболиста Месси обнаружили коронавирус

Аргентинский нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси заболел коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Также стало известно, что коллеги титулованного спортсмена, футболисты из ФК «Пари Сен-Жермен» — Хуана Бернат, Серхио Рико и Натан Битюмазаль также оказались заражены вирусом COVID-19.

На данный момент их состояние врачи описывают как стабильное и не угрожающее здоровью футболистов.

Напомним, Пари Сен-Жермен после 19 туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата страны. У клуба насчитывается 46 очков.

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