Оборонное ведомство: январские ракеты из Газы в сторону Тель-Авива были преднамеренными

В настоящее время Израиль полагает, что запуск ракет был произведен не ХАМАСом, а другими террористическими организациями.

1 января 2022 года из сектора Газа были запущены две ракеты, упавшие в Средиземное море у побережья Центрального Израиля. Новые данные разведки показывают, что, вопреки утверждению ХАМАС о том, что ракеты были запущены случайно, на самом деле они были запущены намеренно — в сторону Тель-Авива.

В то время предполагалось, что ракеты были запущены из-за технической проблемы, которая продиктовала соразмерный ответ Израиля: нападение на завод по производству ракет в Хан-Юнисе.

С тех пор представители министерства обороны и разведки изменили свою позицию.

Пока неизвестно, кто осуществил запуск.

Также не так давно террористы из Газы обстреляли территорию Израиля. Из-за этого обстрела был ранен один израильский рабочий.

Кроме того, Курсор сообщал, что в Иерусалиме ЦАХАЛ открыл огонь по арабским террористам, устроившим засаду.

Еще напомним, что дороги на границе с Газой объявлены закрытой военной зоной.

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