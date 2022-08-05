Обстановка на юге остается напряженной: эвакуация из Керем-Шалом продолжается

ЦАХАЛ пока наращивает силы на границе, но надеется, что ситуация разрешится без военных действий на следующей неделе.

В ночь на пятницу ЦАХАЛ смог построить дорогу из кибуца Керем-Шалом, который находится на границе с сектором Газа. Там жители заблокированы уже четвертый день. Ситуация остается очень напряженной.

Дорога строилась ночью при помощи тяжелой техники. С ее помощью уже смогли эвакуировать из кибуца детей. Новый путь также позволит и другим местным жителям покинуть населенный пункт. Напомним, что его блокада продлится как минимум до воскресенья.

Отметим, что самая тяжелая обстановка наблюдается в Керем-Шалом и Нахаль-Оз. Местные жители не могут выходить из дома в темное время суток. Дороги вблизи сектора перекрыты, не ходят поезда в Сдерот и Нетивот.

Многие жители недовольны. Также мэр Сдерота высказал резкое недовольство действиям военных.

Также редакция нашего сайта писала, что в Сдероте протестуют против продления комендантского часа. По словам протестующих, они не хотят соблюдать те нормы безопасности, которые оправданы на время войны, так как сейчас никакие боевые действия не ведутся.

Еще Курсор сообщал, что журналист рассказал о наступательной операции, которую ЦАХАЛ готовит в секторе Газа. Блокада и военное положение в районах прилегающих к Газе остается в силе на завтра и вероятно до воскресенья.