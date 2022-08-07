Обстрел Беэр-Шевы: в больницу госпитализированы пять человек

В медицинское учреждение «Сорока» после ракетного обстрела города Беэр-Шеве были госпитализированы пять пострадавших.

Сегодня, 7 августа, по территории Израиля со стороны сектора Газа продолжают наноситься ракетные удары. За последний час тревога звучала в Беэр-Шеве, Ришон-ле-Ционе, Ашдоде, Нетивоте Нес-Ционе, Пальмахиме и Явне.

Об этом сообщает 7kanal.

Известно, что в результате обстрела Беэр-Шевы в медицинское учреждение «Сорока» были доставлены пять пострадавших. Трое человек находятся в легком состоянии, а двое пострадавших обратились за помощью из-за приступов панической атаки.

Ракетами также были обстреляны Ашдод и Сдерот, по предварительным данным, обошлось без жертв и раненых.

«Курсор» писал ранее, что во время ракетного обстрела дом в Эшколе подвергся прямому попаданию ракеты. В отделе безопасности совета отметили, что во время атаки семья находилась в своей укрепленной комнате и не пострадала.

Еще мы писали, что в сети начали появляться новые видео перехвата и падения ракет, которые были запущены террористами в сторону Израиля. Очевидцы сняли перехват ракет в небе на Беэр-Шевой.

Напомним, что в воскресенье утром, 7 августа, на ворота завода в промышленной зоне Сдерота попала ракета, выпущенная из Газы. Сообщается, что пострадавших нет. Также около десяти ракет были перехвачены системой «Железный купол».