Сдерот: падение ракеты в промышленной зоне

В результате попадания ракеты в завод в Сдероте пострадавших нет. Также около десяти ракет были перехвачены системой «Железный купол».

Рядом с заводом в Сдероте, в промышленной зоне, упала ракета, пострадавших нет.

В воскресенье утром на ворота завода в промышленной зоне Сдерота попала ракета, выпущенная из Газы. Сообщается, что пострадавших нет.

Также около десяти ракет были перехвачены системой «Железный купол».

Боевики Исламского джихада выпустили ракетный залп по Иерусалиму и югу Израиля. Всего по территории Израиля выпущено около 380 ракет из Газы.

Наш сайт писал, что ЦАХАЛ обнародовал новые кадры авиаудара по высокопоставленному командиру «Исламского джихада». Армия обороны Израиля опубликовала новое видео авиаудара, в результате которого в секторе Газа был ликвидирован Тайсир Джабари, высокопоставленный представитель террористической организации «Исламский джихад».

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что ЕС, россия и Великобритания отреагировали на операцию ЦАХАЛа в Газе. Международное сообщество продолжает реагировать на эскалацию между Израилем и террористами «Исламского джихада». Так, Европейский союз обеспокоен происходящим. Там призвали стороны к максимальной сдержанности.

«Курсор» писал, что Служба тыла напомнила, как вести себя при сигнале воздушной тревоги. Важно: соблюдайте инструкции поведения при тревожной сирене! Этим вы не только спасете жизнь себе и своим близким, но и поможете ЦАХАЛу.

Мы сообщали о попадании по фабрике Штраус в Сдероте: новые детали. В субботу в 21:00 террористы начали обстрел городов на юге Израиля. Всего было выпущено более 20 ракет. Многие из них успешно перехватила система «Железный купол».