Обстрелы террористами Израиля: появились видео перехвата ракет и их падения

На одном из опубликованных видео видно, как ракета падает недалеко от фермы, на которой содержатся животные.

В сети начали появляться новые видео перехвата и падения ракет, которые были запущены террористами в сторону Израиля.

Так, ролики появились на телеграм-канале Медиа Архив.

Очевидцы сняли перехват ракет в небе на Беэр-Шевой.

Также сообщается, что одна из ракет упала на пустой местности в Нетивоте.

Еще одна ракета упала рядом с лошадками в Кфар-Маймон — поселении, которое находится на юге Израиля недалеко от границы с сектором Газа.

Кроме того, на телеграм-канале Люди в черном появилось видео из самой Газы. На нем видно, как террористы запускают ракеты под одобрительные крики жителей.

Ранее наш сайт сообщал, что из Сдерота автобусами массово эвакуируют жителей.

Кроме того, Курсор писал, что ЦАХАЛ показал видео с авиаударом по месту запуска ракет «Исламского джихада».

Еще напомним, что ХАМАС угрожает объединиться с Исламским джихадом против ЦАХАЛа.