В Эшколе семейный дом попал под ракетный обстрел из Газы: обнародовано фото последствий

Семейный дом попал под ракетный обстрел из Газы. К счастью, обошлось без травм. Фото с места происшествия смотрите ниже.

Власти сообщают, что во время последнего ракетного обстрела дом в Эшколе подвергся прямому попаданию ракеты.

В отделе безопасности совета говорят, что во время атаки семья находилась в своей укрепленной комнате и не пострадала.

«Дому приченен ущерб причинен», — говорится в сообщении властей.

Тем временем ХАМАС написал, что число погибших в результате операции в Газе возросло до 29, включая шестерых детей.

Ранее террористы оценивали число убитых в 32 человека, но в их новом заявлении это число было снижено до 29.

Официальные лица Газы не сказали, сколько из общего числа убитых были связаны с террористическими группами.

Израиль отрицает свою ответственность за гибель четырех детей в Джабалии прошлой ночью, заявив, что смертоносный взрыв был вызван ракетой, выпущенной палестинскими террористами, которая дала осечку.

Так, Армия обороны Израиля показала видео неудавшейся атаки «Исламского джихада», в результате которой погибли 4 ребенка в Джабалии.

«Курсор» писал, что Служба тыла напомнила, как вести себя при сигнале воздушной тревоги. Важно: соблюдайте инструкции поведения при тревожной сирене! Этим вы не только спасете жизнь себе и своим близким, но и поможете ЦАХАЛу.

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