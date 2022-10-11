Обстрел отеля в Бейт-Лехеме: гостиница пострадала из-за ошибки палестинских террористов

Палестинские боевики обстреляли гостиницу в Бейт-Лехеме после того, как в сеть попало видео из конференц-зала с еврейской символикой.

Об этом сообщает канал Люди в черном.

В арабских соцсетях распространили видео из отеля, на котором отчетливо видны еврейские символы — звезда Давида и менора. Комментарии к видео на арабском рассказывали о «диверсии поселенцев», которые якобы проникли в город, находящийся под контролем палестинцев, и устроили провокацию к празднику Суккот.

В итоге отель был обстрелян палестинскими террористами, к счастью, без жертв, зал был закрыт.

Развязка истории оказалась банальной и немного комичной. Еврейские символы в отеле установили филлипинские туристы. Группа филлипинцев (скорее всего, христиан) оказалась не в курсе тонкостей «мирного сосуществования», и украсила зал как считала нужным. Менеджер отеля заставил их убрать еврейские символы, но заведение это не спасло — видео успело попасть в сеть.

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