Обвал цен всего за месяц: на сколько подешевело жилье в Герцлии

Цена квартиры в Герцлии упала на сотни тысяч шекелей.

Компания Chen Vaiti Gindi, которая строит проект Lia Park в зеленом районе Герцлии, в настоящее время предлагает новые пятикомнатные квартиры по цене значительно ниже, чем цена, которую они предлагали только в декабре. Так, скидка составляет около 350 000 шекелей.

В уведомлениях, которые компания разослала заинтересованным в проекте около месяца назад, она предлагала пятикомнатные квартиры в проекте «от 5 390 000 шекелей».

Однако, в последние дни компания разослала заинтересованным новое предложение: «пятикомнатная квартира, 137 квадратных метров, от 5 080 000 шекелей», что означает скидку около 310 000 шекелей на аналогичные квартиры.

Напомним, что в последнее время рынок жилой недвижимости сигнализирует о все большем замедлении своей активности, как в покупке новых квартир, так и в сделках в целом.

Такие шаги, возможно, являются первым сигналом определенного бедствия, с которым сейчас сталкиваются подрядчики и застройщики, что также связано с повышением процентных ставок в экономике Банком Израиля в последние месяцы и которое ложится бременем на компании по недвижимости и подрядчики со все более обременительными расходами на финансирование.

Читайте также: израильтяне стали больше инвестировать в недвижимость в Португалии.