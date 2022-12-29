Израильтяне стали больше инвестировать в недвижимость в Португалии

Инвестиции в недвижимость в Португалии в последнее время выделяются по сравнению с инвестициями в другие зарубежные страны.

Сотни израильтян посетили первую в истории конференцию для израильтян, желающих купить землю в Португалии — Youropa Real Estate. Организаторы представили очередной тренд среди израильских инвесторов в стране ЕС.

Инвестиции в недвижимость в Португалии в последнее время выделяются по сравнению с инвестициями в другие зарубежные страны. Это связано с тем, что существуют уникальные варианты финансирования до 75% ипотечных кредитов с капиталом от 60 000 евро и высоким потенциалом доходности от 8% до 12%.

С 2018 года было зафиксировано значительное увеличение стоимости примерно на 60%, и ожидается еще одно значительное увеличение стоимости. Тем не менее, эти положительные данные следует пометить предупреждающим знаком.

Инвестирование в другую страну требует определенного уровня риска. Доходы, полученные за такие свойства в прошлом, не обязательно будут такими же в будущем.

Youropa Real Estate продает десятки проектов, предназначенных для различных целей: резиденции, краткосрочная и среднесрочная аренда, студенческие квартиры и апартаменты для отдыха. Недавно проекты были проданы израильтянам в Порту, и скоро будет ярмарка продаж для инвестиций в недвижимость в других районах Португалии.

Генеральный директор Амир Талми сказал, что с января компания помогла более 250 покупателям в Португалии, и что эта страна уделяет значительное внимание иностранным инвестициям с финансированием до 75% по привлекательным процентным ставкам.

Ранее Курсор писал, что в Израиле продолжается рост цен на жилье. Индекс потребительских цен Израиля вырос на 0,1% в ноябре, в то время как рост цен на жилье за ​​год до октября превысил 20%.

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