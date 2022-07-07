Обзор недавно проданных квартир и домов по всему Израилю: озвучены цены

По данным Центрального статистического бюро, цены на жилье выросли на 15,4% по сравнению с прошлым годом. Новая недвижимость привлекает больше денег и, по оценкам, вырастет примерно на 22%.

The Times Of Israel опубликовал обзор недавно купленных и проданных домов, чтобы держать вас в курсе реалий израильского рынка жилья. Информация для обзора была собрана из базы данных исследования недвижимости Налогового управления Израиля, которая показывает окончательные цены, уплаченные за недвижимость.

1. В Тель-Авиве недалеко от Рамат-Авив-Гимеля, на улице Ури Цви Гринберга , в конце мая была продана трехкомнатная квартира за 4 100 000 шекелей (1 236 429 долларов США). Он был построен в 2004 году и имеет площадь 87 квадратных метров, на шестом из 11 этажей в здании с 42 квартирами. В здании есть лифт, а в квартире есть два зарезервированных парковочных места.

2. В Ашкелоне , на улице Мегиддо в центре города, квартира площадью 90 квадратных метров была продана за 1 550 000 шекелей (449 666 долларов США). Продажа была завершена в начале июня, а четырехкомнатная квартира была построена в 2004 году. Она находится на втором из 14-этажного здания из 52 квартир и имеет одно зарезервированное парковочное место.

3. В Петах-Тикве, на улице Трумпельдор, в начале июня четырехкомнатная квартира рядом с городским художественным музеем была продана за 2 360 000 шекелей (707 010 долларов США). Квартира площадью 91 кв. м. расположена на шестом из 10 этажей в здании, построенном в 2021 году. Жилье не имеет зарезервированной парковки и является одной из 54 квартир в здании.

2. В Ашкелоне, на улице Мегиддо в центре города, квартира площадью 90 квадратных метров была продана за 1 550 000 шекелей (449 666 долларов США). Продажа была завершена в начале июня. Квартиру построили в 2004 году. Она находится на втором этаже 14-этажного здания из 52 квартир и имеет одно зарезервированное парковочное место.

3. В Петах-Тикве, на улице Трумпельдор, в начале июня четырехкомнатная квартира рядом с городским художественным музеем была продана за 2 360 000 шекелей (707 010 долларов США). Квартира площадью 91 кв. м. расположена на шестом из 10 этажей в здании, построенном в 2021 году. Жилье не имеет зарезервированной парковки и является одной из 54 квартир в здании.

4. В Кирьят-Малахи, на улице Хагермон, в начале июня была продана четырехкомнатная квартира за 1 690 000 шекелей (508 271 доллар США). Ее площадь составляет 118 квадратных метров, и она была построена в 2019 году. Квартира находится на шестом из 13 этажей, в здании с лифтом есть еще 49 квартир. Имеется одно зарезервированное парковочное место.

5. В поселении Эфрат, на улице Зейт-Шемен, трехкомнатная квартира на четвертом из семи этажей была продана в июне за 1 850 000 шекелей (535 610 долларов США). Квартира имеет площадь 77 квадратных метров и находится в здании, построенном в 2014 году. Она находится на четвертом этаже из семи, с 11 другими квартирами в здании и имеет одно зарезервированное парковочное место.

6. В центре Бней-Брака на улице Пинкаса Эпштейна в начале июня была завершена продажа пятикомнатной квартиры за 2 690 000 шекелей (805 389 долларов США). Здание датируется 1950 годом, площадь квартиры составляет 116 квадратных метров. Она находится на третьем этаже, в доме всего 26 квартир. Зарезервированной парковки нет.

7. В июне на окраине Кирьят-Шмоны на улице Хаверадим была продана четырехкомнатная квартира на первом этаже за 1 150 000 шекелей (340 741 доллар США). Квартира площадью 105 квадратных метров была построена в 1999 году. У нее есть двор площадью 71 квадратный метр, но нет зарезервированной парковки. В доме четыре этажа, всего 22 квартиры.

8. В Акко на улице Йосефа Трумпельдора недалеко от старого города в июне была продана квартира площадью 120 квадратных метров за 1 676 000 шекелей (501 946 долларов США). В ней пять комнат, строительство завершено в 2021 году. Квартира находится на пятом из девяти этажей, это одна из 35 квартир в доме, без зарезервированной парковки.

9. В Иерухаме, на улице Хасахар, четырехкомнатная квартира на втором этаже из трех была продана в начале июня за 820 000 шекелей (245 509 долларов США). Он имеет площадь 102 квадратных метра и была построен в 2014 году. Всего в здании шесть квартир, также квартира имеет зарезервированное парковочное место.

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