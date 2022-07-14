Очередь как в Бен-Гурионе: тысячи израильтян пришли на открытие магазина Lego в Тель-Авиве

На 3-м этаже Дизенгоф-центра открылся первый официальный магазин LEGO в Израиле. Наборы LEGO всегда стоили приличную сумму, но в Израиле они обойдутся вам еще дороже.

Новый магазин на третьем этаже Дизенгоф-центра, наполненный кирпичиками и духом детства, стал первым официальным магазином LEGO в стране, и его появление в Израиле не стало случайностью. Предприниматель Эран Тор и его команда уже более семи лет работали с LEGO над тем, чтобы самые популярные в мире строительные блоки попали в руки израильтян.

И израильтяне оценили это. Как сообщают ивритоязычные СМИ, в день открытия магазина в Дизенгоф-центре выстроилась очередь из 5,700 человек.

5,700 people waiting in line in Dezingof center for the opening of the first Lego store pic.twitter.com/FkBck3bRGS — Chaim (@ChaimSmierc) July 13, 2022

«Израильские потребители ждали LEGO, который можно было увидеть во всем мире, и теперь они впервые смогут испытать его здесь, в Израиле», — сказал Тор.

«LEGO заинтересована в том, чтобы вдохновлять детей, развивать их воображение творчески и превращать их в «строителей завтрашнего дня». Я не сомневаюсь, что израильские дети, которые посетят магазин, почувствуют, что все, что можно построить здесь, можно построить и произвести где угодно», — добавил он.

Еще одним моментом, о котором упомянул Тор, был вопрос о «конкурентоспособных ценах» на выставленные товары. Независимо от того, где продаются наборы LEGO, они всегда будут стоить приличную сумму, но в Израиле они обойдутся вам еще дороже. Тем не менее, некоторые из наборов, доступных в магазине Dizengoff, даже на сотни шекелей дешевле, чем на Amazon.

Например, квартирный набор LEGO Seinfeld обойдется вам в 349 шекелей; модель DeLorean «Назад в будущее » стоит 699 шекелей; а Ultimate Collector Series Millennium Falcon стоит колоссальные 2999 шекелей. Об этом пишет The Jerusalem Post.

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