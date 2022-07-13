Названы города Израиля, где снижаются цены на жилье

По последним данным, рост цен на жилье остановился либо они снижаются,. Местами падение цен доходит до 9%. В основном речь идет о старых зданиях, в которые нужно провести капительный ремонт. Эти здания находятся в старых кварталах периферийных городов, где не реализуются проекты городской реновации и не возводятся многоэтажные дома. При этом в центре страны и в новых кварталах на периферии стоимость жилья возросла на десятки процентов.

Об этом сообщает Walla.

В Нетивоте средняя цена квартиры в новом доме или в доме после реконструкции будет составлять 900 тысяч шекелей, а квартиру в старом здании можно купить за 620 тысяч шекелей. Разница составляет 31%.

В районе Кирьят-Менахем в Нетивоте стоимость жилья упала. Если в 2018 году трехкомнатную квартиру можно было купить почти за 750 тысяч шекелей, то в 2021 году цена квартиры уже около 685 тысяч.

Значительный разрыв в ценах на квартиры в домах после реконструкции и в старых домах есть и в Димоне. Трехкомнатная квартира в обновленном доме обойдется почти в 800 тысяч, а квартира такой же площади в старом обойдется — 365 тысяч шекелей.

При этом в 2018 году трехкомнатная квартира в Димоне в районах, где не реализовывались проекты городской реконструкции, стоила около 450 тысяч шекелей.

В Беэр-Шеве также наблюдается огромный разрыв между ценами на квартиры в зданиях после реконструкции и в старых зданиях. Трехкомнатная квартира в доме после реконструкции стоит около 1,2 млн шекелей, а квартира такой же площади в старом доме — около 650 тысяч.

Ранее Курсор писал, что эксперты рассказали, подешевеют ли в Израиле квартиры. Всего в мае были куплены лишь 10 500 квартир. За вычетом субсидированного жилья (продается в рамках лотерей «Цена для новосела») подрядчики продали в мае лишь 2900 «нельготных» новых квартир.

Кроме этого, в Израиле резко подскочили цены на аренду квартир. Арендная плата за трех- и четырехкомнатные квартиры резко выросла в крупных городах страны с начала года, а именно в январе и феврале 2022-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Жилищная лотерея в Израиле: новые детали о втором раунде. В рамках второго раунда потенциальные покупатели смогут приобрести одну из 5500 единиц жилья со скидкой на 20% ниже рыночной стоимости в соответствии с «Target Price»/«Целевая цена» (Mehir Matara/Мехир Матара).

Кроме этого, стало известно о новой проблеме на рынке аренды жилья в Израиле. Первая в своем роде проверка качества арендуемых квартир, проведенная для Globes, рисует безрадостную картину: именно в самых дорогих городах страны предлагаются квартиры самого низкого качества.

Наша редакция сообщала, что в Израиле наблюдается резкое падение продаж нового жилья.