Один из израильских жилых домов назвали «самым уродливым в мире»

По-видимому, обидный титул зданию принесло сочетание его размера и высоты, а также запущенное состояние.

Пользователи популярного сайта Reddit проголосовали за то, что многоэтажный дом, расположенный в Бат-Яме, является «самым уродливым в мире».

Речь идет о 12-этажном здании, построенном в 1970-е годы, как часть торгового центра. По-видимому, такой обидный титул дому принесло сочетание его размера и высоты, а также запущенное состояние.

Пользователи форума начали делиться друг с другом видео и фотографиями самым уродливых, по их мнению, зданий с разных уголков мира. Но лидером списка стала израильская многоэтажка, снятая с помощью дрона. Видео загрузил пользователь с ником Holyreach. На нем видно общее запущенное состояние дома, с ржавыми перилами и разномастными оконными рамами.

Но на сайте многие израильтяне пытались защитить здание и стиль строительства дома в целом, отметив, что в мире точно найдутся жилые постройки еще похуже. Некоторые граждане отнеслись к этому с юмором, подчеркнув, что пользователи просто не видели все остальные дома в городе.

«Курсор» писал ранее, что темпы строительства в Израиле начали падать. В третьем квартале текущего года в стране начали строить 14 675 новых квартир, что на 15 процентов меньше, по сравнению с показателем во втором квартале.

Еще мы писали, что согласно данным Центрального статистического бюро Израиля, в третьем квартале текущего года в северном округе цены на квартиры в среднем увеличились на 21 процент.