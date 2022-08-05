Одно из самых важных шоссе Израиля перекрыто

Шоссе перекрыли, чтобы снести старый, неудобный мост в пользу новой развязки. Ожидается, что все работы будут окончены к 12:00.

В ночь на пятого августа начались работы на Приморском шоссе номер 2 Хайфа — Тель-Авив. Оно перекрыто для движения в районе Хадеры – Гиват-Ольги. Отметим, что это одна из самых загруженных магистралей страны.

Шоссе перекрыто сразу по двум направлениям. Работники занимаются сносом старого моста, который ведет из основной части Хадеры в Гиват-Ольгу. Мост сносится в пользу почти готовой многополосной развязки.

Важно, что израильтянам предлагают альтернативные пути движения на то время, пока магистраль перекрыта. Правда, предполагается, что на них будут большие пробки.

Ожидается, что работы по сносу моста закончатся в 12:00.

Ранее редакция нашего портала писала, что израильтяне обращаются с жалобами на неработающую реформу в транспорте. Вместо улучшений они заметили только подорожание билетов. По их словам, билеты «Хофши Арци», запущенные в рамках реформы, не действуют в автобусах — и они вынуждены платить полную стоимость.

Еще Курсор сообщал, что в общественном транспорте с 1 августа не принимают оплату наличными.