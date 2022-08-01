Провал реформы Минтранса: посыпались жалобы от возмущенных пассажиров

Израильтяне обращаются с жалобами на неработающую реформу в транспорте. Вместо улучшений они заметили только подорожание билетов.

В связи с сегодняшним запуском реформы Минтранса «Дерезу Шава» в общественном транспорте назревает скандал.

Об этом сообщил Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Утром пассажиры по всей стране сообщили о серьезных проблемах в общественном транспорте с которыми они столкнулись из-за реформы. По их словам, билеты «Хофши Арци», запущенные в рамках реформы, не действуют в автобусах — и они вынуждены платить полную стоимость.

Также пассажиры некоторых городов сообщили, что стоимость общественного транспорта для них взлетела на 100-200%.

К примеру, билет «Хофши Йоми» из Иерухама в Тель-Авив на поезде, который прежде стоит 36,5 шекеля, сегодня поднялся на 74 шекеля. Или к примеру, поездка ребенка в Бейтар-Иллит внутри города прежде стоила 44,5 шекеля за билет «Хофши Ходши», теперь цена 112,5 шекелей.

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