ОЭСР сделала заявление по поводу финансирования студентов иешив

В организации утверждают, что харедим недостаточно представлены в секторе высоких технологий и имеют низкий уровень занятости, рабочее время и зарп...

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) призвала Израиль сократить финансирование студентов иешив и увеличить инвестиции в арабский сектор.

Об этом говорится в годовом отчете ОЭСР, опубликованном во вторник, 3 октября, информирует Israel National News.

В документе, в частности, отмечается, что «определенные группы, особенно харедим и израильтяне арабского происхождения, недостаточно представлены в процветающем секторе высоких технологий и имеют низкий уровень занятости, рабочее время и заработную плату».

Организация рекомендовала израильскому правительству «отменить государственные субсидии для студентов иешив и предусмотреть поддержку по уходу за детьми трудоустроенных отцов».

ОЭСР также рекомендует увеличить бюджеты арабских школ, чтобы обеспечить учащимся условия наравне с еврейскими школами, а также увеличить количество вариантов ухода за детьми в арабских городах и поселках.

Как сообщал Курсор, в Общей службе безопасности (ШАБАК), «Моссаде» и Управлении альтернативной службы («Ширут Леуми») согласовали принципиально новые аспекты гражданской службы для ультраортодоксов старше 21 года.

Предполагается, что это касается учащихся иешив – религиозных учебных заведений. Такая служба будет длиться два года, а в настоящий момент отобрали 200 человек, то есть по 100 в каждую из спецслужб.

Также Курсор сообщал, что экс-заместитель министра экономики и экс-депутат Кнессета Яир Голан обрушился с критикой в адрес ультраортодоксального сектора, назвав его "паразитическим населением". Это вызвало соответствующую реакцию правозащитников, обратившихся к правоохранителям.