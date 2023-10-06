Члены комиссии утверждают, что их ввели в заблуждении при рассмотрении вопроса о выделении денег.

Парламентарии заявляют, что в процессе заседания финансовой комиссии они были введены в заблуждение. В результате этого заседания было принято решение о выделении сотен миллионов шекелей частным ультраортодоксальным школам. Офис юрисконсульта правительства начал расследование.

Как пишет "TheMarker", расследование началось после того, как депутаты кнессета, являющиеся членами финансовой комиссии, направили в офис юрисконсульта письмо, в котором просили немедленно заморозить некоторые денежные переводы, одобренные комиссией на прошлой неделе, поскольку в ходе утверждения были допущены нарушения. В рамках обсуждений было решено выделить около 500 миллионов шекелей, главным образом, для нужд секторального образования.

Офис юридического консультанта правительства обратился к министерству образования и министерству финансов с требованием ответить на претензии парламентариев. Члены комиссии утверждают, что в ходе обсуждения их ввели в заблуждение относительно необходимости финансирования, и новые бюджетные средства были распределены неравномерно, с явным предпочтением ультраортодоксального сектора.

Не удовлетворившись ответом от Бахарав-Миары, депутат Наама Лазими обратилась в министерство образования с требованием заморозить часть бюджетных переводов до проведения всестороннего расследования со стороны юрисконсульта правительства с целью предотвращения незаконных выделений средств. В своем письме Лазими отметила, что в ходе обсуждения в финансовой комиссии "возникло множество юридических сложностей, связанных с этими бюджетными переводами".

Тем не менее в министерстве образования уже готовятся к перечислению дополнительных бюджетных средств ультраортодоксам, утверждают наши источники в министерстве.

Ранее была названа сумма, которую государство выделит на развлечения ультраортодоксов.