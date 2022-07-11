Офицер ЦАХАЛа в запасе подозревается в организации наркобизнеса

По делу о продаже наркотических средств через телефонные сообщения ранее уже были задержаны три человека. При них были обнаружены наркотики. Против задержанных уже поданы обвинительные заключения.

Полицейские из подразделения «ЛАХАВ-433» задержали подполковника ЦАХАЛа в запасе, который подозревается в организации сети по продаже наркотиков. Действовала целая группировка.

Сообщается, что ранее задержанный служил в технологическом спецподразделении армии. Группировка продавала каннабис при помощи массовой рассылки SMS сообщений. Людям предлагали купить некий «медицинский пакет».

Следствие предполагает, что офицер организовал систему по веерной рассылке. Ранее по этому же делу задержали еще троих человек. При них были выявлены наркотики. Сейчас следствие сконцентрировано на поиске улик.

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