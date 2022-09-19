Оглашен приговор террористу, убившему женщину в День памяти

Мухаммад Риш заколол Бейтию Лабал ножом только за то, что она — еврейка.

Центральный районный суд приговорил террориста Мухаммада Риша к 21-му году тюремного заключения за убийство Бейтии Лабал, произошедшее в 2020 году в Кфар-Сабе в День памяти.

Об этом сообщает портал Mako.

Как известно, Риш нанес женщине 14 ножевых ранений.

«Террорист хотел стать мучеником и ради этого решил убить еврея. Утром в День памяти два года назад он вооружился 15-сантиметровым ножом и проник на территорию Израиля с целью добраться до Тель-Авива, но передумал и решил совершить нападение в Кфар-Сабе», — напоминает издание.

Отмечается, что убийца также заплатит 180 тысяч шекелей в качестве компенсации. Также он осужден на условный срок в связи с незаконным въездом в Израиль.

В ходе судебного процесса прокурор отметил, что подсудимый совершил «возмутительный акт терроризма, когда пытался причинить вред человеку только потому, что тот был евреем».

«Мы надеемся, что этот приговор станет предупредительным знаком и послужит сигналом преступникам и их представителям», — сказал прокурор.

Как сообщал Курсор, 13 сентября к северу от города Дженин в Самарии в перестрелке с палестинскими боевиками погиб 30-летний офицер ЦАХАЛа по имени Бар Фалах. Инцидент начался примерно в 23:30, когда солдаты-наблюдатели ЦАХАЛа обнаружили, что к забору безопасности вдоль линии стыка возле военного поста приближаются двое подозреваемых.

Также Курсор информировал о том, что ШАБАК в сотрудничестве с ЦАХАЛом и израильской полицией арестовали семерых террористов ХАМАС из района Хеврона и Наблуса.

Так, выяснилось, что активистов вербовал через социальные сети житель сектора Газа Яхья Амер Мухаммад Абу Сайфан, возрастом около 26 лет, военный боевик ХАМАС, который занимается вербовкой молодых людей. Активисты прошли обучение у Абу Сайфана по изготовлению зарядов взрывчатого вещества и инструкции по проведению терактов.